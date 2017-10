NAC heeft punten tegen PEC hard nodig op de ranglijst

Zwarte Piet was geen knecht, maar een piraat die cadeaus uitdeelde in Veere

8:00 Zou het kunnen dat Zwarte Piet uit Veere komt? En dat hij geen slaaf was, maar een piraat? Michiel de Jong (47) vindt het in elk geval een aannemelijke theorie. De Amsterdammer verdiepte zich de afgelopen maanden in de oorsprong van het sinterklaasverhaal.