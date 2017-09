Minister gaat op zoek naar sjoemelende abortusklinieken

Sanne Vogel onthult na twee maanden hu­we­lijks­aan­zoek

16:57 Actrice Sanne Vogel (33) stapt in het huwelijksbootje met haar Melchior. De actrice is twee maanden geleden al ten huwelijk gevraagd, maar onthult dit pas vandaag via Instagram. ,,We wilden nog even samen op die roze wolk blijven zitten. Maar wat de hel! Iedereen mag het weten, want: #langlevendeliefde", aldus Sanne.