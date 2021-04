Maurice de Hond belooft nieuwe podcast over Deventer moordzaak

Maurice de Hond werkt aan een podcast over de Deventer moordzaak. Dat heeft de opiniepeiler vandaag gemeld op Twitter. Hij reageert hiermee op alle media-aandacht voor de zaak, die onlangs mede op gang kwam door een nieuwe podcast over de manier waarop de media de zaak behandelden.

‘Mocht je op basis van de podcast over de Deventer Mediazaak en de media-aandacht zeker weten dat Louwes de dader is. Over 3 weken kom ik met een podcast over die zaak’, belooft De Hond.

De Argos-podcastreeks De Deventer Mediazaak, die de afgelopen twee weken al meer dan 100.000 keer in zijn geheel is beluisterd, analyseert de opmerkelijke dynamiek in de media rond de Deventer moordzaak.



De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde ‘boekhouder’ Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ van de weduwe - een andere persoon - de moord zou hebben gepleegd. Hij herhaalde deze beschuldigingen veelvuldig in de media, maar zijn theorieën bleken niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld voor smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

In de podcast van journalist Annegriet Wiersma wordt geschetst hoe de media, ondanks deze veroordeling en ondanks het feit dat De Hond geen enkel bewijs voor zijn theorieën overlegde, zijn verhaal maar bleven herhalen. Behalve een podcast is er ook een speelfilm gemaakt over de zaak, De Veroordeling. De film, met in de hoofdrollen Yorick van Wageningen en Fedja van Huet, is naar verwachting te zien na de zomer.



AD-columnist Özcan Akyol scheef er vorige week een column over: ‘Maurice de Hond gaat nog steeds als razende stier tekeer tot hij alles en iedereen heeft vernietigd’.