LIVE | VS verlengt prikpauze Janssen-vaccin met een week

Audi presen­teert kleinere en goedkopere elektri­sche auto's : Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron

14 april Na de VW ID.4 en Skoda Enyaq iV komt Audi met een elektrische auto op dezelfde basis: de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron. Ze staan in juni in de Nederlandse showrooms en hun rijbereik is maximaal 528 kilometer.