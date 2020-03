LIVE | Vrouw in Delft besmet, eerste dode in Thailand en Australië



Waarschijnlijk is er ook in Rotterdam een nieuw geval van besmetting, een tweede test moet morgenochtend uitsluitsel geven. Dat zou de achtste Nederlander zijn die besmet is met het coronavirus. Vanavond werd er ook een nieuw geval in Delft gemeld. Ook drie leden van een gezin in Amsterdam zijn geïnfecteerd, evenals de vrouw en dochter van de eerste patiënt in Loon op Zand. In VS is vanavond de eerste coronadode gemeld. We houden je op de hoogte in ons liveblog.