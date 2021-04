LIVE | ‘Vertragingen Janssen-vaccin nieuwe klap voor horeca', Olympische sporters krijgen voorrang bij prik

Enquête: Extra leraren­geld is niet op de juiste plek beland

7:00 Leraren en ondersteuners vinden dat ze veel te weinig zijn betrokken bij de verdeling van 150 miljoen euro extra voor het voortgezet onderwijs. Sterker nog, het leeuwendeel van de medewerkers op middelbare scholen heeft volgens een enquête geen idee wat er met het geld is gebeurd of zegt dat het niet is uitgegeven.