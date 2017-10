LIVE: Verstappen begint vanaf zestiende plek aan inhaalrace

Nieuwe liefde voor Robin Martens

19:23 Actrice-model en danseres Robin Martens is weer verliefd. In april besloten de 25-jarige soapie, die Rikki in GTST speelt, en choreograaf Kenzo Alvares als vrienden uit elkaar te gaan. Met wie Robin nu hand in hand loopt, wil ze niet verklappen, maar er is een vermoeden.