LIVE: Räikkönen klokt voorlopig snelste tijd in derde vrije training

Duits dorpje geteisterd door wilde zwijnen

18:05 Twee wilde zwijnen hebben in het Duitse stadje Heide verschillende mensen aangevallen. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de zwijnen op mensen in een winkel afrennen en proberen te bijten. Vier mensen raakten gewond. Na meldingen van de twee wilde dieren heeft een jager het ene zwijn doodgeschoten, het andere is het dorpje ontvlucht.