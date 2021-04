LIVE | Veel thuiswerkers ontevreden over vergoeding, Belgische viroloog is bedreigingen 'spuugzat’

Philips’ reputatie piekt in coronatijd; merk zit wereldwijd in de lift

6:40 Philips stond al snel na het uitbreken van de coronapandemie volop in de schijnwerpers. De vraag naar onder meer beademingsmachines was groot. In een jaar waarin het onzekerheid troef was, zag het concern een flinke groei van de eigen reputatie. Philips staat wereldwijd tussen de allergrootsten: vlak na Netflix en vóór Google, Intel en Samsung.