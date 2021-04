LIVE | Reguliere zorg verder teruggeschroefd om drukte, aantal nieuwe coronagevallen fors gestegen

CORONAVIRUSHet aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening, meldt het RIVM. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.