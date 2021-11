LIVE | Gommers voorspelt code zwart over 10 dagen, 1,5 meterplicht geldt weer op straffe van boete

Diederik Gommers waarschuwt dat de intensive care-afdelingen over tien dagen in 'code zwart’ zitten. Volgens de ic-baas is het ‘écht 1 minuut voor 12'. Zorgminister Hugo de Jonge geeft juist aan dat het zo'n vaart niet loopt. Ondertussen heeft de GGD niet eerder zoveel positieve coronatests geregistreerd als deze week. Het waren er 153.957. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.