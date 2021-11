LIVE | De Jonge op kousenvoeten bij prikbezoek aan Haagse moskee, GGD trekt aan de bel om tijdelijke krachten

CoronavirusMet een bezoek aan een Haagse moskee heeft coronaminister De Jonge op kousenvoeten een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne ingeluid. Informatie en advertenties over de coronaprik worden, in wijken met een lagere vaccinatiegraad, vanaf deze week in elf talen verspreid. Het RIVM kreeg vandaag 23.789 meldingen van positieve tests binnen. Een nieuw dagrecord. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.