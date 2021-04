LIVE | 6757 nieuwe coronagevallen, man (77) overlijdt kort na coronaprik

CORONAVIRUSEr zijn 6757 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Voor een maandag is dat relatief veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week. Demissionair minister Grapperhaus laat vandaag nogmaals weten dat onze coronacijfers nog te slecht zijn voor versoepelingen. ‘Onverantwoord’, klinkt het. Een 77-jarige man is vanochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij onwel was geworden toen hij naar zijn auto liep op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout. Hij was net daarvoor met Pfizer gevaccineerd tegen corona. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.