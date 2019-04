Klimaatalarm: Straks valt er niets meer te filmen

André Rieu geeft 700 ton staal voor restaure­ren No­tre-Da­me

16:55 Ook violist André Rieu is diep geschokt door de brand in de Notre-Dame in Parijs en zal 700 ton staal doneren voor de wederopbouw van de majestueuze kathedraal, die gisteren voor een groot deel afbrandde. Dat heeft hij via Twitter laten weten.