Kattencafé op wielen voor weeskatten

Japanse weeskatten zijn niet veroordeeld tot een donker asiel, wachtend op hun nieuwe baasjes. In Japan is er namelijk een speciale treincoupé waar reizigers met de katten kunnen spelen, zo in de hoop dat de reizigers een adoptie van een kat sneller zien zitten. De passagiers en de katten vinden het in ieder geval alles behalve een straf.