Je kind op hakken leren lopen is een essentieel onderdeel van de opvoeding

Grote onrust rond rijschool: leerlingen woest, eigenaar duikt onder ‘na kogel in brievenbus’

20:26 Een eigenaar van een rijschool in Zoetermeer is vandaag ondergedoken omdat hij en zijn gezin ernstig bedreigd zouden zijn door klanten. Dat gebeurde vlak nadat het faillissement van zijn rijschool werd uitgesproken. Duizenden leerlingen vrezen hun geld kwijt te zijn. ,,We worden bedreigd met de dood en er liggen kogels in de brievenbus”, stelt Verkeersschool Aalbregt in een verklaring. De politie bevestigt dat er vanmiddag een incident is geweest.