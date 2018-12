‘In 2017 waren we zeker 8000 euro kwijt aan etentjes’

Kijkwijzer voor YouTube onmogelijk? Het is er al!

15:03 Keurmerken van Kijkwijzer op videosites als YouTube? Lastig, vindt eigenaar Google. Maar Kijkwijzer heeft al iets in de steigers staan. Volgens directeur Tiffany van Stormbroek is het ‘helemaal klaar en ready to go’.