Het opwindende meesterwerk van een 90-jarige

Glennis Grace verplet­tert jury America's Got Talent met Whit­ney-co­ver

6:01 De Nederlandse superstrot Glennis Grace (40) is dankzij een verpletterende auditie in America's Got Talent in één klap door naar een volgende ronde van het populaire tv-programma. Juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell luisteren ademloos naar haar vertolking van de Whitney Houston-klassieker Run To You.