'Hackers AIVD leveren bewijs Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen'

Een hacker van de AIVD blijkt in 2014 in een computernetwerk van een universitair gebouw naast het Rode Plein in Moskou te zijn binnengedrongen. Een jaar later ziet de AIVD hoe Russische hackers vanuit die ruimte de aanval inzetten op de Democratische Partij in de Verenigde Staten. De AIVD blijkt in het netwerk van de Russische hackgroep Cozy Bear te zitten. De dienst ziet de Russische hackers tevens binnendringen bij het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken.