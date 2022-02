Gezondheidsraad: meer aandacht nodig voor long covid en mentale klachten door pandemie

De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de toename van mentale klachten door de coronapandemie. Ook is meer onderzoek nodig naar de zorg voor longcovidpatiënten, zo stelt de raad vandaag in adviezen aan het kabinet.

Vooral jongvolwassenen en ouderen hebben vaker last van mentale klachten. Jongeren kampen met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bij ouderen signaleert de Gezondheidsraad een toename van emotionele eenzaamheid: zij missen een nauwe band met een ander. Mensen in beroepen die door de coronapandemie onder grotere druk zijn komen te staan, zoals zorgpersoneel, hebben meer last gekregen van burn-outklachten en stress. Daarnaast hebben meer mensen te maken gekregen met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten, zoals financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden.



,,Het beeld dat uit ons onderzoek naar voren komt, geeft reden tot zorg’', stelt vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, Marianne Geleijnse. ,,Bij een deel van deze mensen kunnen de klachten lang aanhouden. Dat moet goed gemonitord worden.’’ Het kabinet dient volgens de raad te zorgen voor effectieve, laagdrempelige hulp voor deze mensen.



Long covid

De Gezondheidsraad erkent ook het bestaan van het het post-covid-syndroom en stelt dat er meer aandacht voor moet komen. ,,Naast aanvullend wetenschappelijk onderzoek zijn ook bredere bekendheid van het post-covid-syndroom en monitoring van de huidige zorg voor patiënten van belang’’, schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoeveel coronapatiënten langdurig klachten houden, is nog niet bekend. Ook de Gezondheidsraad, die de wetenschappelijke literatuur hierover in kaart heeft gebracht, kan daar nog geen nauwkeurige inschatting van geven. ,,Dit is een tussenstand. De beschikbare studies zijn onderling niet goed te vergelijken’’, verklaart Geleijnse. ,,Zo is een probleem dat long covid niet overal hetzelfde wordt gedefinieerd. Van mensen die recenter geïnfecteerd zijn, zijn de langetermijngevolgen logischerwijs nog niet bekend.’’

Bekend is dat een deel van de coronapatiënten maanden later nog last heeft van uiteenlopende klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid en moeite met concentreren, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angst- en stemmingsklachten. Duidelijk is inmiddels dat ook kinderen na een Covid-infectie langdurig klachten kunnen ervaren. ,,Zij kampen met specifieke klachten zoals hoofdpijn, reukverlies, cognitieve problemen en ook diarree’’, aldus Geleijnse.

Voor de uiteenlopende langdurige klachten die gerelateerd zijn aan Covid-19 moet meer aandacht komen, adviseert de raad, ook in de zorg.

Niet serieus genomen

Veel longcovidpatiënten voelen zich, bijna twee jaar na het uitbreken van de pandemie, nog altijd niet serieus genomen. Onlangs publiceerde deze site dagboekfragmenten van de Utrechtse Jettie Rozemond (34), die al sinds maart 2020 thuis zit met zware lichamelijke en cognitieve klachten na een coronabesmetting. Haar verhaal leidde tot vele honderden reacties. Veel lotgenoten herkenden zich erin en beklaagden zich over het gebrek aan erkenning van hun ziekte.

Artsen sloegen een jaar geleden al alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door corona. Uit gegevens van onder meer fysiotherapeuten blijkt dat tienduizenden Nederlanders maanden na hun besmetting nog met zware klachten kampen. Het treft ook voorheen perfect gezonde mensen die de ziekte thuis doormaakten.

Beide adviezen van de Gezondheidsraad hebben betrekking op het eerste jaar van de pandemie. ,,Dat is het punt met wetenschap, die loopt altijd achter’', verklaart Geleijnse. ,,Wij raden het kabinet aan om beide zaken goed te monitoren: welke groepen worden erdoor getroffen, welke behandelingen zijn effectief?’’

Kijk onze video's over de coronacrisis in onderstaande playlist: