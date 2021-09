Gemist? Opnieuw twee tieners opgepakt na fatale mishandeling Mallorca en mogelijk alleen naar nachtclub na vaccinatie

Aanslagple­ger Bataclan zegt dat aanslag niet persoon­lijk was

16:02 De aanslagen in Parijs van november 2015 waren volgens Salah Abdeslam ‘niet persoonlijk’. De enige terrorist die de aanslagen overleefde zei in de rechtbank in Parijs dat de aanval gericht was op ‘Frankrijk en de hele bevolking’.