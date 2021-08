Gemist? Eendaagse festivals alleen onder strikte voorwaarden en Sifan Hassan pakt goud op de 5000 meter

Eendaagse festivals mogen tot 1 september maximaal 750 bezoekers ontvangen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden. En Sifan Hassan pakt na een sensationele race goud op de 5000 meter. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van maandag 2 augustus.

‘Voormalig terrorismebestrijder moet zich terugtrekken bij onderzoek Peter R. de Vries’

Tjibbe Joustra zou er goed aan doen om zich terug te trekken als voorzitter van de commissie die de feiten en omstandigheden rond de moord op Peter R. de Vries onderzoekt. Dat zegt Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. Schouten en zijn collega Onno de Jong vormden samen met De Vries het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belastende verklaringen aflegt tegen de bende van Ridouan Taghi. Na de moordaanslag op De Vries kondigde minister Grapperhaus een commissie aan, die het beveiligingsvraagstuk dat bij De Vries speelde moet onderzoeken. Het hele artikel lees je hier.

Sensationele race Sifan Hassan op 5000 meter: eerste Nederlandse atletiekgoud in 29 jaar

Sifan Hassan heeft op schitterende wijze goud gepakt op de 5000 meter. De 28-jarige atlete bezorgt Nederland daarmee de eerste gouden atletiekmedaille op de Olympische Spelen sinds de overwinning van Ellen van Langen in 1992 op de 800 meter in Barcelona. Na een tactische race liet ze zien over het beste eindschot te beschikken. Haar Keniaanse rivaal Hellen Obiri deed er alles aan om aan te klampen, maar ook zij was niet bestand tegen het geweld van Hassan, die in 14.36,79 naar historisch atletiekgoud snelde. Het hele artikel lees je hier.

Eendaagse festivals mogen alleen onder strikte voorwaarden doorgaan: maximaal 750 bezoekers

Eendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen tot 1 september maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden. Dat heeft demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt na overleg met de meest betrokken ministers. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het risico op een nieuwe golf coronabesmettingen te groot bij grotere evenementen. Het hele artikel lees je hier.

Angst en chaos heersen in Marmaris na bosbranden, kritiek op autoriteiten groeit

Bijna alle bosbranden in Turkije zijn inmiddels onder controle, maar in enkele gebieden is de situatie nog zeer gevaarlijk. Zoals in de badplaats Marmaris aan de Turkse zuidkust. Veel toeristen zijn daar halsoverkop vertrokken. Inwoners vrezen voor hun leven terwijl president Erdogan met thee naar mensen gooit en de PKK de schuld geeft. Kritiek op de autoriteiten groeit. Er is niet genoeg materiaal om dit soort bosbranden aan te kunnen, is het verwijt. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Toeristen in de omgeving van Marmaris houden vanaf het strand de ontwikkeling van de bosbranden in de gaten. Veel vakantiegangers zijn al vertrokken. © AFP © AFP

Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is opnieuw gedaald. Afgelopen etmaal werden 2350 nieuwe besmettingen vastgesteld, 605 minder dan gisteren. Er zijn negentien nieuwe patiënten opgenomen op de intensive cares in ons land. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: