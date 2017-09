Foto van Willem-Alexander en Van der Laan ontroert duizenden

Van der Laan, die uitgezaaide longkanker heeft, lijkt op de foto's naar omstandigheden redelijk fit. Wel is duidelijk te zien dat hij soms moeite heeft met lopen. De arm van de koning biedt dan houvast, die Willem-Alexander met alle toewijding aanbiedt.

Het bezoek van de twee hoogwaardigheidsbekleders gisteren aan de van oorsprong Amsterdamse volkswijk was een verrassingsbezoek en begon bij De Vakantiefietser, een specialist in fietsvakanties, en kwam daarna langs Caro's Huiskamerrestaurant. Ook bezochten ze buurtcentrum, Het Claverhuis, op de Elandsgracht. Op alle locaties hoorde Willem-Alexander de verhalen uit de buurt aan. Het gezelschap eindigde bij Café De Eland met een glaasje rosé en Hollandse hapjes.

Ziekte

Van der Laan wordt op dit moment behandeld in het Van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Tegen AT5 zei hij begin deze zomer: ,,Het gaat moeilijk, het is een rotziekte in een vergevorderd stadium, ik voel me de ene dag beter dan de andere dag, en ik ben er nog onder behandeling. Ik hou het zo lang mogelijk vol."

Eind juli was de burgemeester te gast bij Zomergasten. Hij liet toen weten dat hij ondanks zijn ziekte burgemeester van Amsterdam wil blijven. Wel doet hij minder en laat hij meerdere taken over aan zijn locoburgemeesters. ,,Amsterdammers helpen mij door te zeggen: blijf nog maar een poosje, maar let wel op jezelf." Ook brengt Van der Laan meer tijd door met zijn gezin.

,,Ik heb al heel lang pijn op een aantal plekken. Maar ik voel me goed", zei hij verder. Hij praatte liever niet over zijn ziekte: ,,Ik heb iets wegduwerigs". Gevraagd naar wat hij hoopt dat zijn erfenis zal zijn, antwoordde hij zichtbaar geëmotioneerd: ,,Dat Amsterdam de lieve stad blijft die het is". De aflevering van Zomergasten werd door Amsterdammers op verschillende plekken gezamenlijk bekeken en wist veel Nederlanders te ontroeren.