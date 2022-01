‘Einde pandemie in zicht, Covid-19 wordt als seizoensgriep’

Hun huis is verkocht: Mark, Ingrid en kinderen (!) leven straks permanent vanuit een camper

De hele week kijkt het gezin Hannessen uit naar de vrijdag. Dan gaan ze erop uit met de camper. Maar Mark, Ingrid en hun drie zoons wilden dat meer. Vaker. Eigenlijk permanent. En dus trekken ze over een paar maanden voor de laatste keer de voordeur van hun huis in Nijkerk achter zich dicht, de wijde wereld in. ‘Thuis is voor ons niet meer een gebouw, maar de plek waar we samen zijn’.

