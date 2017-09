Eftelingmuziek jaagt hangjongeren op Amsterdam Centraal weg

Het afspelen van de Eftelingnummers is een initiatief van winkeliers die zijn gevestigd in de IJ-passage op het station. ,,Na sluitingstijd ervaren zij veel overlast van mensen die bijvoorbeeld willen overnachten in de passage", vertelt een woordvoerder van NS. ,,De winkeliers vonden dit een vriendelijke en creatieve oplossing om te laten merken dat dat niet de bedoeling is van de passage."