Eerste hulp bij overstappen: de energievergelijkers vergeleken

VIDEO Verzoek om overleve­ring terreurver­dach­te Rotterdam

11:53 De Rotterdamse politie heeft Duitsland om de overlevering van één van de terreurverdachten gevraagd. Van de vijf terreurverdachten die gisteren werden opgepakt, bevond een er zich in de Duitse stad Mainz. Deze verdachte woont in Rotterdam, maar was tijdens zijn aanhouding in Duitsland. Een woordvoerder van de politie heeft dat vandaag gezegd.