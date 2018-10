Een kijkje in de parenclub: ‘Vrouwen zijn hier de baas’

Op de rand van het bed zit een knappe vrouw van een jaar of 25. Ze draagt een babydoll van roze zijde en zwart kant en maakt het enkelbandje van haar eerder uitgeschopte hooggehakte schoen weer vast. ,,Sorry, mag ik er even langs?’’ vraagt schoonmaakster Martha. Met in haar ene hand een spuitflacon en in de andere een doek kruipt ze op het kunststoffen vierpersoonsmatras. ,,Ik hou van poetsen”, zegt ze, terwijl ze fanatiek het bed afneemt met desinfecterende alcohol. ,,Ik maak nog elke week schoon bij mijn dochter, terwijl die allang niet meer thuis woont.”