‘Een body orgasme kan zomaar een uur duren’

‘Hij is lang van postuur, zit goed in zijn vel, is niet macho, heeft wel een stevige, mannelijke uitstraling. En bovenal is hij een man die bij zijn gevoel kan, die niet alleen redeneert vanuit zijn hoofd, maar leeft vanuit zijn hart. Dat is de Satori met wie ik al achttien jaar een relatie heb, die mij aanvoelt en vaak al eerder dan ikzelf weet wat mij dwarszit.



Zowel op emotioneel als seksueel vlak klikte het tussen ons. We hadden het samen goed in bed en wilden daar nog wel meer in ontdekken. Toen Satori voorstelde naar een tantraworkshop te gaan, vond ik dat reuzespannend. Tantra wordt vaak met seks geassocieerd, maar het is zo veel meer. Het gaat over verbinding, over het uitwisselen van liefdesenergie, op erotisch vlak en op zielsniveau. Niet alleen met je partner, ook met anderen en uiteindelijk met de kosmos - al is dat vrij moeilijk uit te leggen.



