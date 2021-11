Dit zijn alle nieuwe coronaregels op een rij

- Ook de amateursport gaat aan banden, trainen is na 17.00 uur niet toegestaan, alleen de prof.

- 1,5 meter afstand én een mondkapje is verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals in de horeca, musea, beurzen, bioscopen en theaters. Er kunnen dus minder mensen naar binnen.

- En er is nog een advies: als je op bezoek gaat of bezoek ontvangt, doe dan een zelftest. Per dag zijn thuis vier gasten welkom.