'Die 120 tellen moeten we koesteren'

video Trijntje en Voice Kids-winnares zingen herden­kings­du­et Ken jij mij?

13:49 Trijntje Oosterhuis heeft een herdenkingsduet opgenomen met Yosina Roemajauw, de 11-jarige winnares van The Voice Kids. Zij hebben het lied Ken jij mij?, over verzet in tijden van onderdrukking, opgenomen vanwege de Nationale Dodenherdenking 2018.