Deze foto's moet je zien

Gijs van Dam: ‘Jelle Brandt Corstius is een fantast en knettergek’

14:15 Tv-producent Gijs van Dam heeft in zijn tweede interview over de verkrachtingszaak rond Jelle Brandt Corstius hard naar hem uitgehaald. ,,Jelle is een fantast en knettergek'', zei Van Dam, die vertelde dat er geen nieuwe aangiftes tegen hem zijn gedaan.