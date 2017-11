Deze foto's moet je gezien hebben

Hackte John de Mol de kijkcijfers van Utopia?

14:41 Utopia stopt. Tja. Nu moet ik misschien zeggen dat ik dat erg vind, maar nee. Sorry. Ondanks dat ik een junkie ben van allerlei soorten reality - Big Brother heb ik gevroten, net als De Bus, Big Diet en niet te vergeten al die reallifesoaps van BN’ers - heeft Utopia me nooit gegrepen. Dat gemuts in die loods ergens in het Gooi, al die schreeuwende deelnemers die er alleen maar zaten met als doel beroemd te worden, de fans die er op gezette tijden in- en uitliepen - het was het gewoon niet voor mij.