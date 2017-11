Deze foto’s moet je gezien hebben

Onrust in Venlo: 'Het was gewoon schieten en kijken wie we raken'

21:41 In het Venlose stadsdeel Blerick is paniek ontstaan nadat een persoon vanmiddag op straat werd doodgeschoten. De emoties liepen vervolgens hoog op bij buurtbewoners. Blerick heeft de laatste tijd vaker te maken met schietpartijen en dat zorgt voor een onveilige sfeer in de buurt. In augustus vond er nog een liquidatie plaats. Vanavond organiseerden buurtbewoners een bijeenkomst om de situatie te bespreken. Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, laat weten dat de politie de komende dagen volop aanwezig is in de wijk.