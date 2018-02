Deze foto’s moet je gezien hebben

Franse zangeres stapt uit The Voice na rel om fa­cebook­be­rich­ten

17:24 De Franse zangeres Mennel Ibtissem is uit de Franse versie van The Voice gestapt na kritiek op haar berichten op sociale media. Op Facebook gaf ze aan te twijfelen over de terroristische motieven achter de aanslagen in Nice en Saint-Etienne-du-Rouvray.