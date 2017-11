Deze foto’s moet je gezien hebben

Gordon op huwelijksreis naar paradijselijke Malediven

14:43 Gordon brengt zijn huwelijksreis door op de paradijselijke Malediven. Dat blijkt uit een bericht dat hij vanmiddag heeft gedeeld via Facebook. De presentator laat weten te hebben ingecheckt in een vijf sterren-hotel: W Maldives. Hij plaatste daarbij zes hartjes, wat voor veel fans een aanwijzing is dat hij daar met zijn kersverse geliefde is.