Deze foto’s moet je gezien hebben

Video Lauren Verster hoogzwanger op wereldreis in Nederland

17:30 Uren opgepropt in een vliegtuig zitten omdat je een andere cultuur wilt leren kennen? Het hoeft niet als je er geen zin in hebt. Een stapje over de grens is ook in Nederland namelijk zo gemaakt. Lauren Verster laat vanavond op NPO 3 zien hoe het moet. Hoogzwanger, dat ook nog.