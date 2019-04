‘Deze aflevering is voor iedereen die het druk heeft’

Proef van Ikea: lease je huisraad bij elkaar

12:01 ‘We moeten een nieuwe kopen’, is vaak de eerste reactie als iets in huis kapotgaat. Duurzaam is die keuze niet. Overweeg eens meubilair of een apparaat te leasen, zoals een koffiezetapparaat. Je betaalt per keer dat je hem gebruikt.