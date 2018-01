De ware liefde wacht vandaag op Love Sunday

De decemberperiode voorafgaand aan LoveSunday gaat veel singles duidelijk niet in de koude kleren zitten. Of het nou die bemoeizuchtige tante aan het kerstdiner was ('Ben je nou nog stééds alleen?!), het gebrek aan een zoenpartner tijdens nieuwjaar of wederom die goede voornemens: feit is dat er geen één dag zo populair is om online te gaan daten als de eerste zondag van het nieuwe jaar. Vandaag dus. Dat blijkt uit cijfers en uit onderzoek van populaire datingapps zoals Tinder, Happn en The Innercircle. Maar hoe maak je Love Sunday tot een succes? En is al dat online daten wel goed voor ons liefdesleven?



,,Kwaad kan het zeker niet”, vertelt liefdescoach Tom Gorny van het Rotterdamse bedrijf Masterflirt. Ze geven mannen en vrouwen workshops en coaching in de zoektocht naar liefde. Indien gewenst gaan ze zelfs met je mee de kroeg in. Om je te leren flirten. Ook over online daten geven ze advies, want: ,,Datingapps zijn here to stay". Je gaat dus mee met je tijd als je er gebruik van maakt, maar pas op dat het geen vlucht wordt. ,,Iemand in het echt aanspreken is op lange termijn vaak succesvoller", meent Gorny. ,,Het is spannender, de investering is dieper en het resultaat dus vaak beter.”



Dat datingapps voorlopig niet verdwijnen, blijkt uit het enorme aantal gebruikers in Nederland. Tinder en Happn hebben in Nederland alleen al ruim twee 2.2 miljoen gebruikers. Volgens onderzoekster Claire Certain, die in opdracht van Happn onderzoek doet naar trends in online dating, is de telefoon tegenwoordig vervlochten met de liefde, zoals hij ook vervlochten is met de rest van het dagelijks leven. Volgens Certain lopen mensen een hoop liefde mis omdat ze gefocust zijn op hun telefoon. Apps zoals Happn proberen op een positieve manier gebruik te maken van al die aandacht voor de telefoon.