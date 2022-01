Brugklassers over hun schoolkeuze: ‘Laat je keuze niet van je vrienden afhangen’

Reza Zeewijk (12), Breda

Newmancollege, Breda. Technasium, 1ste klas

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Dat heb ik helemaal zelf gedaan. In groep 7 heb ik al meerdere open dagen bezocht.’’

Dit artikel is onderdeel van de schoolkeuzespecial, mede mogelijk gemaakt door de VO-gids. Alle artikelen vind je hier.

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Het 70-minutenrooster vind ik heel fijn. Dan heb je hooguit vijf vakken per dag. Elke dag starten we met een ‘investuur’ waarin je docenten vragen kunt stellen over het huiswerk. En er zijn geen proefwerkweken, toetsen zijn over het hele jaar verdeeld. Dat geeft mij veel minder stress.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Laat je keuze niet afhangen van wat je vrienden doen. Ik was de enige in mijn klas die naar het Newman college ging, maar ik heb hier allemaal nieuwe vrienden gemaakt en heb het super naar mijn zin.’’

Do Mouwen (14), Bergen op Zoom

Curio Pomona, Bergen op Zoom, 1ste klas

Volledig scherm Do Mouwen. © Marjo Peppelaar

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Mijn ouders hebben deze school uitgekozen en ik ben akkoord gegaan. We hebben eigenlijk alleen naar deze school gekeken, maar ik heb het erg naar mijn zin hier.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik heb dyslexie en dyscalculie en op deze school krijg ik daar extra hulp voor. Bovendien mag ik bijvoorbeeld langer over een proefwerk doen als er spelling bij komt kijken, dat is wel erg fijn.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Ik vergat eerst best vaak mijn boeken. Ik schrijf nu duidelijk op de kaft van elk boek voor welk vak het is, bijvoorbeeld KP voor Kennisplein. En ik pak mijn tas de avond van tevoren al in. Dat geeft veel rust.’’

Sebas de Beer (14), Rucphen

Curio Prinsentuin, Oudenbosch, 1ste klas

Volledig scherm Sebas de Beer. © Marjo Peppelaar

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ikzelf, ik heb eigenlijk niet eens naar andere scholen gekeken.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Er zaten al veel vrienden op deze school. Ik vind vooral praktijk heel leuk, want ik doe graag dingen met mijn handen. En het werken met dieren, cavia’s en konijnen, maar ook spinnen en schildpadden. Voor een clip over de school mocht ik een slang vasthouden, ik was de enige die dat durfde.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Iets om op te letten als je naar scholen kijkt: wij maken onze taken op school, dus we hebben weinig huiswerk. Je krijgt het alleen mee als je een taak niet af hebt. Dat is wel heel fijn.’’

Mingus Rempt (12), Breda

Newmancollege, Breda, 1ste klas

Volledig scherm Mingus Rempt. © Marjo Peppelaar

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb samen met mijn ouders gekozen. Het was wel moeilijk door corona, alles moest online. Uiteindelijk was ik nog nooit op het Newmancollege geweest toen ik in de brugklas kwam.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Dat de lessen zeventig minuten duren in plaats van veertig. Daardoor heb je minder vakken op een dag en dus ook minder huiswerk.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Bereid je goed voor, bijvoorbeeld door goed de site van de school te bestuderen. Dat heb ik ook gedaan. En vraag aan iemand die er al op school zit hoe het daar is, bijvoorbeeld hoeveel lessen er op een dag zijn.’’

Elisa Dam (12), Roosendaal

Norbertus Gertrudis Mavo, Roosendaal, 1ste klas

Volledig scherm Schoolkeuze 2022 BS-2 © Marjo Peppelaar

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb zelf gekozen, maar mijn ouders hebben me wel de weg gewezen. Ik wilde eigenlijk graag naar de havo, maar dat kon niet. Toen heb ik gekozen voor deze mavo. Die is lekker kleinschalig. Andere scholen vind ik veel te groot.’’

Gaf dat de doorslag voor de keuze?

,,Ja, vooral omdat het een rustige school is. En na de vakantie verhuizen we naar het nieuwe gebouw, dat vind ik ook wel heel spannend.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Laat je niet weerhouden door het niveau, maar kies een school die je leuk vindt en die bij je past. En doe niet wat je vrienden doen. Want je ontmoet op je school vanzelf veel nieuwe mensen.’’

Anna Buijs (12), Etten-Leur

Norbertus Gertrudis Mavo, Roosendaal, 1ste klas

Volledig scherm Anna Buijs. © Marjo Peppelaar

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik wilde eigenlijk heel graag naar het Michaël College in Breda, maar ik was niet de enige en werd uitgeloot. Dit was dus eigenlijk mijn tweede keuze.’’

Toch wel tevreden uiteindelijk?

,,Ja, voor mij is het belangrijk dat ik goed mijn plek vind op een school, dat het lekker kleinschalig is en dat iedereen me kent en mijn naam weet. En dat is hier het geval. Ik ken ook alle brugklassers op school, heel fijn.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Je moet voor jezelf duidelijk hebben wat je verwacht. En wees niet somber voor het geval je niet op de school van je eerste keuze terecht kunt. Er zijn altijd meer leuke en geschikte scholen voor jou.’’

Precious Dutour Geerling (12), Oosterhout

Curio effent, vmbo/mavo in Oosterhout, 1ste klas

Volledig scherm Precious Dutour Geerling. © Marjo Peppelaar

Wie heeft destijds in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb zelf gekozen. Ik heb best veel scholen bekeken.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik wilde graag naar de havo, maar daarvoor was de cito-uitslag onvoldoende. Effent heeft een mavo-havo-brugklas. Bovendien hangt er een heel goede sfeer. De docenten weten wie je bent en wat je achtergrond is, dat vind ik fijn.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Niet bang zijn! Toen ik nog in groep 8 zat vond ik de middelbare school best eng en was ik bang dat het heel veel werk zou zijn. Je moet gewoon goed je huiswerk inplannen en bijhouden, dat vergat ik in het begin soms. En ga met vragen naar je docenten, die zijn heel fijn om mee te praten.’’