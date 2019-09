Botsing vliegtuig en drone steeds dichterbij

Duizend winkels dicht, is het te laat voor de schoenen­zaak?

8:01 In zeven jaar tijd zijn er maar liefst duizend schoenenwinkels uit de Nederlandse winkelstraat verdwenen, een afname van 29 procent. Net als andere producten bestellen we ook schoenen steeds vaker online. De branche heeft het zwaar. Toch is er volgens Sonny Duijn, retailspecialist bij ABN Amro, nog hoop voor de overgebleven verkopers. ,,Niet alle winkels gaan failliet, de verwachting is dat de verkoop in 2020 zelfs licht gaat stijgen.’’