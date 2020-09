Angst onder leraren nu verkouden kids weer naar school mogen

Veel leraren keken met verbazing en ontsteltenis naar de persconferentie van gisteren waarin minister Hugo de Jonge aankondigde dat kinderen met snotneuzen weer welkom zijn in alle klassen van het basisonderwijs. Zij vrezen praktische problemen, niet eens zozeer vanwege corona, maar vooral als leraren vaker geveld worden door gewone verkoudheid, waarbij ze zich wél moeten laten testen.

En velen vinden het sowieso maar vreemd. Neem lerares Cathelijne Anten. Deze week legde ze de kinderen in haar klas nog uit: nee, met een snotneus mag je écht niet naar de les. En na het weekend moet ze daar weer op terugkomen , terwijl het aantal besmettingen in het gebied waar haar school staat, Amsterdam, steeds verder omhoog zwiept. Met verbazing keek ze naar de persconferentie over corona maatregelen, vrijdagavond. ,,De achilleshiel van het onderwijs is dat iedereen er een mening over heeft, maar ik vind dat ik er zelf ook wat over te zeggen zou moeten hebben.”

En zij zou leerlingen het liefste wél naar huis kunnen sturen, als ze dat nodig vindt. Toch weet Anten: maandag staat ze waarschijnlijk gewoon les te geven aan een klas mét snotterende leerlingen. ,,Ik geef mijn kinderen niet mee dat de autoriteiten niet vertrouwd kunnen worden.”

Discussie

Toch is voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, blij dat de onduidelijkheid over het wel of niet toelaten van kinderen tot het verleden behoort. Leraren en ouders botsten met regelmaat, over de vraag of een kind nu wel of niet naar school zou kunnen. Iedereen met kinderen weet dat het de komende periode alleen maar erger zou zijn geworden, met die snotneuzen discussie, omdat kinderen deze periode nu eenmaal vaak verkouden zijn.

Voor kinderen tot zes jaar gold al dat ze ook verkouden naar school mochten. ,,We hebben gevraagd om nog goed naar de regels voor kinderen tot 12 jaar te kijken.” Den Besten benadrukt: ,,Dat kinderen tot zes jaar al naar school mochten heeft niet geleid tot meer corona besmettingen. Wat ik begrijp zijn de besmettingen van leraren vooral veroorzaakt door contact tussen volwassenen.” Ze pleit er voor vooral te vertrouwen op de lijn van het kabinet, die wel weloverwogen ingezet moet zijn. ,,Ik snap de angst onder leraren, maar we hebben in deze tijd geen honderd procent zekerheid.” Den Besten benadrukt ook hoe belangrijk het is dat onderwijs door kan gaan. Nu komen kinderen te vaak thuis te zitten door een snotneus.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm 3,6 miljoen kijkers hebben vrijdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte en en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Leraren waren onaangenaam verrast. © EPA

Maar onderwijzer Anten benadrukt dat die continuïteit helemaal niet zo gewaarborgd wordt, als je de deur weer openzet voor verkouden kinderen. ,,Op een maandag voor de zomer had ik zeven verkouden kinderen op school. Een paar dagen later had ik keelklachten en zat ik thuis omdat ik een test moest ondergaan.” Nu een collega van haar school ook nog eens besmet blijkt met Corona, is het al de vraag hoe ze de komende week door moeten komen, omdat ook sommige andere medewerkers die met de betreffende docent te innig in contact zijn gekomen in isolatie moeten. Zij denkt dat de komende periode alleen maar vaker lege plekken voor de klas te zien. Want ook als het Corona is, wie getest moet worden kan niet naar school.

Tekst gaat verder onder de beslisboom...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sluizen open

Dat weet ook Victor van Toer, schoolleider in Rotterdam, zo’n andere corona hotspot. Hier worden regels voor bijvoorbeeld horeca bepaald niet zonder reden aangescherpt. ,,En te midden daarvan worden op scholen de sluizen wijd open gegooid.” Als dat leidt tot meer verkoudheid onder leraren – en dat ligt volgens hem voor de hand – zullen er meer gaten vallen in de bezetting van zijn school. ,,Ik zal naar ouders communiceren dat ik verwacht dat ze zelf een goede keuze maken en ze vragen of ze uit solidariteitsgevoel hun kind toch thuis willen houden.” En hij overweegt vaker klassen uit te laten vallen. Nu stapt hij zelf voor een groep, als een leraar verkouden is, vallen andere docenten in. Zo is het op alle scholen in de sector die toch al zo zwaar wordt belast. ,,Maar we zijn geen opvang.”

Verrast

Dat alle partijen gisteren verrast werden door de aankondiging, hielp ook niet mee bij de onrust onder leraren. Jan van de Ven van het lerarencollectief zegt ‘reikhalzend’ uit te kijken naar de medische onderbouwing van het besluit. Een vertegenwoordiger van de Algemene Onderwijsbond meldde op het sociale medium twitter wat pinnig te worden overvallen door de nieuwe richtlijn. ‘Het leidt tot veel onrust en de timing is niet goed.’