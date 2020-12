Zij deed verslag vanaf de spoedeisende hulp: ‘Daar besef je pas wat werken is’

Vertrouwen in de journalistiek

Van der Rijt merkt bijna dagelijks dat het vertrouwen in de journalistiek is gedaald. ,,Mensen praten lang niet meer zo vrijuit als vroeger. Dertig jaar terug was het geen probleem om je mening met de krant te delen. Nu wantrouwen mensen je als je een vraag stelt. Of durven hun naam niet te geven. Dat zijn gewoon de mensen op straat. Die denken dat je als journalist de waarheid verdraait.”

Het lijkt een trend. Aangewakkerd door voormalige president Trump, stelt Van der Rijt. ,,Als je blijft herhalen dat iets ‘fake news’ is, dan gaan sommige mensen dat op den duur geloven. Hetzelfde geldt voor corona-ontkenners. Dat geroeptoeter zorgt juist dat mensen het als waarheid gaan beschouwen. Tegelijkertijd betichten ze ons, journalisten, dat we deel uitmaken van het coronacomplot.”

Meelopen op de spoedeisende hulp

Van der Rijt heeft er moeite mee. Helemaal na een middag meelopen op de spoedeisende hulp van ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. Waar ze met eigen ogen heeft kunnen zien wat de gevolgen kunnen zijn van het coronavirus. Hoe ziekenhuispersoneel de benen onder het lijf vandaan loopt en keihard vecht voor de levens van de tientallen mensen die er dagelijks binnenkomen. Ze kent de verhalen van medewerkers die zelf besmet raakten. Inmiddels weer op de werkvloer meedraaien, maar nog altijd niet zijn hersteld. En zich dagelijks door de diensten heen slepen. ,,Daar besef je pas wat werken is. En hoe hoog de werkdruk is. Dan durf ik niet meer te zeggen dat ik het druk heb. Dat valt niet met elkaar te vergelijken.”

Goed georganiseerde zorg in Nederland

De reportage in het ziekenhuis heeft Van der Rijt doen beseffen hoe goed de zorg in Nederland georganiseerd is. ,,We zien het nog altijd als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Zeker nu niet. Niet te begrijpen dat sommige mensen finaal door het lint gaan in het ziekenhuis. Zorgpersoneel aanvallen. En ook journalisten zijn steeds vaker het doelwit. Kijk maar naar de NOS-ploeg die werd belaagd.”