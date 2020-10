Met de verdere polarisering van de samenleving lijkt ook de journalistiek vaker onderwerp van de discussie te worden. Vanwege de dreiging richting verslaggevers, besloot de NOS vorige week om de stickers van de satellietwagens te halen. Een nederlaag voor de persvrijheid, maar de hoofdredactie daar besloot dat deze maatregel nodig is om de eigen mensen te beschermen.

Zeker sinds corona in ons leven is gekomen, is het offensief richting media toegenomen. Ook bij BN DeStem moeten we dat in woord en geschrift regelmatig ervaren. Kritiek uiten op ons is uiteraard geen enkel probleem. Daar staan wij voor open en daar willen wij altijd het gesprek over aangaan.

Bezijden de waarheid

Dat wij bewust de waarheid achter zouden houden, is echter wel heel ver bezijden de waarheid. Het is juist onze rol om kritisch te zijn en zo de feiten te achterhalen. Kritisch ook op het functioneren van bijvoorbeeld de overheid in deze hele coronacrisis. We kunnen echter niet schrijven dat het virus er niet is. Want de cijfers geven nu eenmaal aan dat de zorg onder druk staat en dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen elke dag toeneemt.

Zo kunnen wij evenmin negeren dat er op zondagavond een woning wordt beschoten in Breda. En bij een dergelijk incident is het logisch dat verslaggever en fotograaf ter plaatse gaan om te kijken wat er is gebeurd en om van omstanders mogelijk wat meer informatie te krijgen.

Belemmeren van het werk

Dat onze mensen het dan als intimiderend ervaren wat meerdere omstanders tegen hen zeggen, belemmert ons in het werk. En belemmert ons danig in het achterhalen van de waarheid, daar waar wij als pers voor zijn én voor staan.

Het belemmeren in het journalistieke werk, het moeten verwijderen van stickers of andere merkuitingen en het ontvangen van dreigementen, voelt als een aanval op de persvrijheid. Ik ga niet zeggen dat het voelt alsof we vogelvrij zijn verklaard, maar dat de opstelling richting media aan het verharden is, lijkt stilaan een gegeven.

We laten ons er vooralsnog niet te veel door van de wijs brengen. We blijven doen wat we vinden dat we moeten doen: mooie verhalen maken en in alle gevallen de waarheid achterhalen en de feiten beschrijven.

Betrouwbare journalistiek bedrijven dus.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl

