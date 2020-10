‘Woensdrecht saai? Nee het is veel meer dan veldrijden en vliegtuigen’

Even voorstellenZeg je Woensdrecht. Dan zeg je veldrijden en vliegtuigen. ‘Veel meer valt daar toch niet te halen?’ Het is een opmerking die verslaggever Peter de Brie regelmatig krijgt. ,,Het wordt anders als je er vandaan komt. Mijn wortels liggen op de Brabantse Wal. Dan komen de verhalen vanzelf.”

Politieke hommeles zoals in Steenbergen ga je in Woensdrecht niet zo snel meemaken. En echte probleemwijken zoals Bergen op Zoom, zijn er niet. Het gaat er in de vijf dorpen bovenop de Brabantse Wal over het algemeen gemoedelijk aan toe.

En dat is fijn, behalve als je een nieuwsjager bent. ,,Als je hier niet vandaan komt, kan het knap lastig zijn. Maar ze zijn er wel degelijk, de mooie verhalen.”

‘Er gebeurt hier van alles’

Maar saai, zoals zijn collega's Woensdrecht nog weleens bestempelen, dat is het er volgens De Brie zeker niet. ,,Je moet eens kijken hoeveel hightech bedrijven hier zitten. Op Aviolanda worden onderdelen gemaakt voor Fokker, Airbus, Boeing en de Joint Strike Fighter (JSF). Er gebeurt hier van alles. En dan hebben we het nog niet gehad over de Vliegbasis of het ME-dorp bij de politieacademie in Ossendrecht.”

Daar is De Brie getuige van een bomaanslag op een bus. Weliswaar in scene gezet. ,,Explosievenexpert van over heel de wereld kwamen in Ossendrecht oefenen. Ze deden er sporenonderzoek, leerden herkennen met welk explosief de bus tot ontploffing was gebracht. Dat soort dingen gebeuren hier om de hoek.” Toch hoeft het voor De Brie lang niet altijd spektakel te zijn.

Volledig scherm Zo ziet een bus eruit na een bomaanslag. Deze werd op de Politieacademie in Ossendrecht opgeblazen om explosievenexperts te trainen in het zoeken naar sporen. © Peter de Brie

Mooie leesverhalen

Hij haalt net zoveel voldoening uit een mooi leesverhaal. Zoals de sluiting van kunststofbedrijf Polyec Plastics in Putte, opgericht als ‘Van Niftrik’, dat na 90 jaar de deuren moet sluiten omdat DAF als groot als grootste klant is afgehaakt. ,,Tijdens het snookeren hoor ik dat transportbedrijf Bogers als gevolg van dat faillissement het personeel moet ontslaan. Wat doet dat met zo'n familie? Dat is wat ik dan graag wil weten.”

Quote Je hoeft echt niet op zoek te gaan naar wereldpro­ble­men Peter de Brie, verslaggever gemeente Woensdrecht Het zit 'm vaak in de kleine dingen. ,,Je hoeft echt niet op zoek te gaan naar wereldproblemen. Lezers willen in een sportverslag over het veldrijden, waar ze misschien wel zelf langs de kant hebben gestaan, een stukje herkenning teruglezen. Tegelijkertijd wil je ook iets nieuws brengen, daarom moet je je constant blijven verwonderen. Dan ga je nieuwe dingen zien. Zoals ontwikkelingen op de Kalmthoutse Heide. Als ik iets uit de streek leuk vind om te weten, dan onze lezers ook, denk ik dan.”

Volledig scherm Bij Bed & Breakfast Haute Bruyere in Hoogerheide is in 2017 een oud Fokker-vliegtuig ingericht als overnachtingslocatie. Verslaggever Peter de Brie en zijn vrouw Franka van der Rijt mogen proefslapen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Via-via

Dat De Brie in Ossendrecht geboren is, heeft zo zijn voordelen. Als hij via-via hoort dat boswachter Wilton de Dooij, als laatste telg van een boswachtersgeslacht stopt, is hij er als de kippen bij. ,,Landgoed De Groote Meer is zo'n plek waar je normaal niet komt. Als kind kwam je er alleen als het heel hard had gevroren. Dan werd er op de plas geschaatst. Anders was het gesloten terrein. Mooi om daar achter de schermen te kunnen kijken. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid.”

Die nieuwsgierigheid zit er al vroeg in. In 1977 ziet De Brie Hennie Kuiper winnen op Alpe d‘Huez. Als hij hoort dat de ritwinnaar een paar huizen verderop woont, belt de negenjarige De Brie na afloop van de Tour aan voor een handtekening. En die krijgt hij. Vanaf dat moment is hij de koers blijven volgen. ,,Ik maakte mijn eigen wedstrijdverslagen.”

Quote Vroeger maakte ik mijn eigen wedstrijd­ver­sla­gen Peter de Brie

‘Gewoon beginnen!’

Zijn schrijftalent valt op. Op de lagere school zegt zijn juf: jij zou een goede verslaggever zijn. Toch gaat De Brie niet voor een studie journalistiek. Hij kiest voor een studie Franse taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Als hij NOS-journalist Haye Thomas tijdens een symposium hoort zeggen: 'Wat je moet doen als je de journalistiek in wilt? Gewoon: beginnen!’ Die raad volgt De Brie op. En begint met verslagjes voor ‘t Loopke, een lokaal blaadje.

Als zijn moeder in 1993 leest dat het Brabants Nieuwsblad op zoek is naar een correspondent voor Ossendrecht, klimt hij in de pen. ,,Ik vergeet het nooit. Voor mijn eerste artikel kreeg ik 7,50 gulden.” Een jaar later is De Brie in vaste dienst. Verslaat hij het nieuws uit Steenbergen. Later Bergen op Zoom, Oud Gastel en Zevenbergen. Na een periode als economieverslaggever, stuur hij in de jaren daarna de sportredactie aan.

Weer terug de regio in

,,Mijn werk op sport bestond op een gegeven moment alleen nog uit organiseren. Behalve een column, schreef ik geen letter meer. Ik miste het werk in het veld.”

Zo kwam hij terug op de regioredactie. Met Woensdrecht als zijn terrein. ,,Het voelde meteen als thuiskomen. Als ik in Putte bij de grens kom, sluipt er vanzelf een Vlaamse tongval in hoe ik praat. En elders in de Zuidwesthoek het dialect van de streek. Het praat zoveel makkelijker als je dezelfde taal spreekt. De mensen en situaties van vroeger kent.”