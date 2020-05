Winnaars Thuisblijfquiz BN DeStem aan de slagroomtaart

5 vragen aan Spanje correspon­dent Edwin Winkels: ‘Als journalist ben je niet van steen’

31 maart Van hoofdredactie tot bezorger, ook bij het maken van de krant heeft de coronacrisis voor iedereen gevolgen. In 5 vragen aan geven we een inkijkje in hun werk in deze crisis. Vandaag Edwin Winkels’, correspondent in Spanje voor deze krant, één van de landen die momenteel het hardst wordt geraakt door het virus. Voor heel even de lockdown ontvlucht.