Wel of geen naam noemen?

De Steenbergenaar is inmiddels weer vrij en zal zich bij de rechtbank moeten verantwoorden op verdenking van vernieling en poging tot doodslag. Naar verluidt verkeerde de man mogelijk in een psychose op het moment van de dollemansrit.

Zowel op maandag als op dinsdag voeren we een gesprek op de redactie welke informatie we wel of niet delen met de buitenwereld. En in hoeverre we de privacy van de verdachte beschermen. Volgens ons eigen stijlboek met regels en richtlijnen kun je de verdachte opvoeren met naam en toenaam als deze zelf naar buiten treedt.

Toch besluiten we in dit geval anders. Natuurlijk zal heel Steenbergen inmiddels wel weten om wie het gaat, en heeft de man op Facebook ook veel steun gekregen. Mensen zijn betrokken en hopen dat het hem snel weer goed gaat.

Genoeg redenen om diens naam misschien wel gewoon te noemen in de krant en online. Maar het is en blijft iemand die naar verluidt in een psychose was op het moment van het incident. We voeren de man op, maar zonder naam en toenaam.

Stevige verdenking

Als we hem nu voor eens en altijd met voor- en achternaam in print en online benoemen, komt hij daar bijna niet meer vanaf. En dat terwijl de rechtszaak nog moet beginnen. De verdenking is stevig, met onder meer poging tot doodslag.

We hebben in eerdere redelijk vergelijkbare situaties ook wel eens anders besloten en zijn daar soms op terug moeten komen. Of we het nu goed doen en in andere vergelijkbare gevallen niet goed hebben gedaan? Dat weet ik niet. Ik koester het vooral dat we dit soort lastige kwesties met elkaar bespreken op de redactie. Het geeft aan dat we in de meeste gevallen niet over een nacht ijs gaan.

Het kan best zijn dat deze zaak zich verder ontwikkelt en we op termijn tot een ander inzicht komen, maar nu staan we achter dit besluit. En wensen we bovenal alle betrokkenen bij dit heftige incident veel sterkte bij het verwerken daarvan.

André Trompers

Hoofdredacteur

