We moeten realiseren wat een impact onze berichtgeving heeft

van de hoofdredactieRuim anderhalve week geleden overlijdt een fietsster bij een tragisch ongeval in Etten-Leur. Dat melden we kort na het ongeval op onze website en een dag later in de krant. Bij een dergelijk ongeluk blijft het daar in de regel bij. Vanwege de enorme impact op nabestaanden en getuigen neemt een wijkagent dit keer initiatief om met getuigen - omwonenden en passanten - in gesprek te gaan.

Daar doen we verslag van. Die woensdagavond spreken we de wijkagent en getuigen. Zij verkeren nog steeds in shock en geven er blijk van dat ze getuige zijn geweest van een verschrikkelijk ongeluk, waarvan de beelden nog lang op hun netvlies staan.

Heftige details

Onze verslaggeefster probeert dit zo zuiver mogelijk te beschrijven, zonder de bedoeling sensatie te zoeken. Zoals journalisten ook moeten berichten over gruwelijke aanslagen, vaak in verre landen. Slachtoffers laten dierbaren na, die vaak via de media geconfronteerd worden met hetgeen er gebeurd is, vaak tot in detail. Onze verslaggeefster krijgt ook heftige details te horen. De meeste laat ze weloverwogen uit het verslag.

Het verhaal wordt die woensdagavond door meerdere collega's gelezen voor het wordt geplaatst. Ook zij zijn geraakt door wat ze lezen, maar hebben op dat moment niet het gevoel dat we in het beschrijven van emoties van getuigen te ver gaan.

Twijfel

Toch zijn nabestaanden verdrietig, en ook boos, om wat ze lezen in onze krant. En ik begrijp dat. Het verhaal komt bij je binnen en het is pijnlijk voor nabestaanden om te lezen wat er is gebeurd. Ik stel me die dag de vraag of hetgeen we opgeschreven hebben toch niet te pijnlijk is voor naasten van het slachtoffer. Ook collega's stellen me die vraag. Het zorgt voor twijfel, ook bij mij. We spreken donderdagmiddag met enkele nabestaanden en besluiten naar aanleiding van die gesprekken om de tekst aan te passen.

Later melden nog meerdere nabestaanden zich bij ons. De dagen erna neemt een van onze chefs contact op met hen. Niet de fijnste gesprekken om te voeren, maar gesprekken waar je als medium nooit voor weg moet lopen. 'De dood is een intiem iets, daar moeten wij van wegblijven', komt tijdens het gesprek wat we er daarna over hebben voorbij.

Ervan wegblijven kunnen we niet helemaal natuurlijk, er prudent mee omgaan kunnen we wel. En dat zullen we altijd moeten doen.

Impact

Ook deze keer hebben we op een zo zuiver mogelijke manier verslag proberen te doen van een verschrikkelijk ongeval. We zullen ons echter een volgende keer nog meer dan we al deden, moeten realiseren wat een impact onze berichtgeving heeft. Onze lezers, ook nabestaanden, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij respect voor slachtoffers en nabestaanden hoog in het vaandel hebben staan.

Voor nu is het goed dat de lezer ons weer even heeft gewezen op die impact. Al is het maar omdat dit soort dilemma's voor ons als redactie ook vaak een zoektocht is.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl

Volledig scherm LAGE ZWALUWE, BREDA André Trompers, hoofdredacteur BN de Stem. Foto Pix4Profs//Jan Stads © Foto Jan Stads / Pix4Profs