Verslaggever Mariëtte sprak West-Brabant achter glas: ‘Iedereen probeert de situatie positief in te zien’

5 vragen aanVan hoofdredactie tot bezorger, ook bij het maken van de krant heeft de coronacrisis voor iedereen gevolgen. In 5 vragen aan geven we een inkijkje in hun werk in deze crisis. Vandaag Mariëtte den Engelse, verslaggever Bergen op Zoom, die bovendien met de rubriek Achter Glas de stemming in geïsoleerd Brabant peilde.

1. Hoe bevalt het thuiswerken?

,,Het gaat op zich goed, hoor. Ik heb hier een groot scherm aangesloten en ik kan prima werken, maar ik begin het nu eerlijk gezegd toch wel beu te worden. Ik mis echt het contact met collega's, de gezelligheid op de redactie, het praatje bij de koffieautomaat... Maar goed, er zijn natuurlijk ergere dingen.”

2. Hoe volg je het nieuws in Bergen op Zoom nu?

,,Ik mag er als journalist nog gewoon op uit, dus dat doe ik ook. Ik probeer elke week twee dagen op pad te zijn, en een rondje door de stad te maken. Het politieke nieuws is ook niet zo’n probleem, de meeste politici zijn best goed telefonisch bereikbaar.”

,,Maar zo'n digitale raadsvergadering vind ik geen succes. Vorige week ging het niet door omdat de techniek het liet afweten, deze week gingen we in de herkansing. Het begint al met de presentielijst, dan zit je 34 keer te kijken hoe een raadslid zijn of haar microfoon aansluit. En er zit volgens mij zo'n vijf seconden vertraging op de lijn, waardoor een interruptie ook niet echt een interruptie is. Dat komt het debat niet ten goede. Ik ben benieuwd hoe de raadsleden dat zelf ervaren.”

,,Als journalist mis ik vooral de ambiance in de zaal en de lichaamstaal van de raadsleden als een ander aan het woord is, want je hebt tenslotte niet alle 34 raadsleden tegelijk in beeld. Terwijl dat zóveel zegt. Bovendien komen in de pauzes en in de 'derde helft’ normaal toch de leukste dingen naar voren.”

3. Ben je soms niet bang dat er te veel corona in de krant staat?

,,Nee, je kunt niet voorkomen dat er op dit moment veel coronanieuws in de krant staat. De lezer waardeert het volgens mij ook en is op zoek naar informatie over de hele situatie. Onze taak als krant is niet alleen om het nieuws te brengen, maar ook de meer servicegerichte verhalen over wat er in de buurt gebeurt. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat we niet speculeren, maar ook niet alleen op het negatieve focussen.”

,,In dat opzicht is een rubriek als Achter Glas wel heel leuk. Omdat je niet alleen het nieuws van heel dichtbij brengt, maar ook omdat iedereen die ik spreek de situatie toch positief probeert in te zien. Dat vind ik heel knap.”

Lees verder onder de Facebook-post

4. Hoe was het voor jou om die rubriek te maken?

,,Zó leuk! Ik heb echt alleen maar fijne gesprekken gehad. Sommige mensen zaten ook echt om een praatje verlegen. Soms voelde ik me bijna een soort maatschappelijk werker. Ik ga met deze rubriek niet eens echt de diepte in, maar dan kwamen er in een kort gesprek ineens toch hele persoonlijke dingen naar boven.”

5. Is het niet gek om zo'n gesprek dan toch op afstand te moeten voeren?