Van buiten naar binnen: we trekken langs de meest bijzondere woningen

van de hoofdredactieJaren geleden verkochten wij ons huis en kwam het uiteraard op Funda te staan. Binnen een vloek en een zucht hadden duizenden mensen onze woonkamer, badkamer en slaapkamer gezien. De interesse in het binnenkijken bij is enorm.

Het was in een periode dat de huizenmarkt op een redelijk dieptepunt zat. We waren blij met een kijker, nu ben je blij als je ergens mag gaan kijken als potentiële koper. De interesse in het gluren, het bekijken hoe iemand anders woont is enorm. Ook als je zelf geen echte interesse hebt om te gaan verhuizen.

Het noopte ons er toe om het format binnenkijken bij... weer een plaats te geven in onze krant en op onze site en app. De interesse is enorm zag ik in elk geval al aan de cijfers online. En dan zijn we pas twee weken onderweg met deze serie.

Bijzondere woningen

We trekken de komende periode langs de meest bijzondere woningen in West-Brabant. We leggen wat uit over de woning, laten de bewoners aan het woord en geven nog enige achtergrondinformatie. De eerste twee afleveringen waren alvast zeer de moeite waard.

Om de dubbele pagina compleet te maken, leest u ook nog de rubriek de hobbykamer van... En ik kan u zeggen, ook die rubriek is meer dan lezenswaardig.

Hobbykamer

Daarmee komt er na vele jaren een einde aan de dubbele pagina buiten op woensdag. Het was even op was onze conclusie. De meeste series hebben vele jaren gelopen en het werd steeds lastiger om een creatieve invulling te geven. Komt buiten dan nooit meer terug? Misschien wel hoor, en we blijven ook zeker aandacht besteden aan de onderwerpen die hierin terugkwamen. Maar de focus gaat nu even naar binnen. Wilt u uw hobbykamer of woning onder de aandacht brengen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl en wie weet ziet u uw woning of hobbykamer binnenkort terug in deze krant.

Gezond leven

De rubriek Groenbewust verdwijnt evenzeer, op deze pagina leggen we een puzzelpagina. Al is het maar omdat u de laatste jaren massaal heeft aangegeven dit erg op prijs te stellen. Wat er wel voor terugkomt is elke maandag een pagina over gezond leven. Een thema dat enorm leeft en waar hele mooie inspirerende verhalen over te vertellen zijn.

Voor nu wens ik u heel erg veel leesplezier en hopelijk kunnen onze keuzes u bekoren.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl