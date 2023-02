Te veel of te weinig carnaval?

Uitgebreide carnavalskranten

Toch doen we het omdat het nu eenmaal maar een keer per jaar carnaval is en het vooral erg mooi is om alle pracht en praal aan u te tonen. En omdat het in West-Brabant nu eenmaal enorm leeft. Want feestende mensen, blije mensen, dat is toch eigenlijk wat we veel vaker zouden willen zien. Mensen die vol passie hebben gewerkt aan prachtige wagens en de meest creatieve pakken. Al dat fraais willen wij ook als BN DeStem laten zien aan u als lezer.